Руслан Кухарук поблагодарил за работу участников "Тюменской марки"

Итоги городского конкурса "Тюменская марка" подвели в Тюмени 11 ноября. Сто конкурсантов в течение ста дней шли к победе, боролись с конкурентами за победы и развивались под чутким руководством своих наставников. Именно их в первую очередь поблагодарил глава города Руслан Кухарук в своем посте и Instagram:

Я благодарю всех за работу! В первую очередь, наставников, которые транслировали свой опыт, свою энергию и свои знания большему количеству людей и тем самым помогали не только предпринимателям, но и приносили серьезную пользу всему городу. Именно тюменцы являются главными потребителями товаров и услуг, а значит, и формируют повышенный спрос на качество. "Тюменская марка" позволяет слышать предложения жителей и эффективно работать на удовлетворение их запросов.

Глава отметил, что для каждого предпринимателя, бизнесмена участие в конкурсе – это новый шаг к улучшению производства, повышению своих компетенций, выпуску нового продукта.

"Участие в конкурсе дает возможность не только проверить свои силы, проанализировать, в правильном ли направлении вы двигаетесь. Прохождение испытаний позволяет увидеть конкурентов, оценить, каким образом решаются вопросы, связанные с управлением. Немаловажным стимулом для участников стала возможность пообщаться с наставниками-управленцами, - считает Кухарук. - Многие конкурсанты откровенно говорили, что полученные в ходе конкурса знания и навыки уже пригождаются".

В следующем году будет юбилейный - двадцатый по счету конкурс, предложения по его проведению уже обсуждаются в Клуб предпринимателей "Тюменская марка". Кухарук считает, что предстоящий конкурс будет не менее полезным и интересным:

Благодаря синергии взаимодействия всех его участников, организаторов и жителей, уверен, он пройдет не менее ярко и интересно и обязательно подарит всем незабываемые впечатления. "Тюменская марка" действительно позволяет выявлять таланты, людей, которые могут и должны быть полезны нашему городу! Встречаемся в 2022 году!

Наставниками конкурсантов в этом году выступили Светлана Худякова, Марат Нурпеисов, Ольга Езикеева и Валерий Гут. Победителями конкурса в разных номинациях стали и получили целевые субсидии по 400 тысяч рублей индивидуальный предприниматель Денис Тучин, компании "Вита", "ПиТиЭль" "Семья" и ЗАО "Тюменьмашзавод". Приз зрительских симпатий" и 150 тыс рублей - у стоматологической клиники "Аль-Дентис".