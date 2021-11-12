Тюменская область лидирует в УрФО по переписи населения

17:07 12 ноября 2021
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Тюменская область лидирует в Уральском федеральном округе по темпам проведения Всероссийской переписи населения, сообщил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов на очередном онлайн-заседании межведомственной комиссии по проведению переписи.

По данным на 10 ноября, перепись успешно завершена в девяти муниципалитетах региона, в том числе в трех городах –  Ишиме, Заводоуковске и Тобольске. 

"Я благодарю всех, кто участвовал в решении этой очень важной государственной задачи. По итогам Всероссийской переписи населения мы должны получить максимально полные и объективные данные о численности населения региона, которые будут иметь огромное значение для стратегического и бюджетного планирования", – прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Всероссийская перепись населения официально закончится 14 ноября. 

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