Названы имена победителей конкурса "Тюменская марка-2021"

Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

Накануне, 11 ноября, на телеканале "Тюменское время" состоялась долгожданная церемония награждения победителей конкурса "Тюменская марка 2021".

Помимо целевой субсидии в размере 400 тысяч рублей победители получили право использовать логотип "Тюменской марки" и, значит, на несколько лет вперед обеспечили своей продукции доброе имя.

Приветствуя собравшихся, глава города Тюмени Руслан Кухарук подчеркнул: "В этот непростой год мы целенаправленно создали группы и номинации, которые были заявлены самими предпринимателями. Многие предприниматели, дошедшие до финала ориентированы в своих проектах на современный потребительский рынок, при этом получающие духовное удовлетворение от своей профессиональной деятельности. И приз действительно будет направлен на реализацию проекта, отобранного профессионалами и горожанами. Уверен, что проекты победителей будут реализованы, но все же главный судья – тюменский покупатель".

Директор департамента экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени Сергей Толстых отметил высокий уровень подготовки и защиты проектов участников конкурса. Как признался эксперт, для конкурсной комиссии и наставников было невероятно сложно выбрать победителя.

"Желаю всем участникам конкурса – пусть ваш бизнес будет как песня, дарит эмоции, удовольствие и оправдывает затраты!", – подытожил Сергей Толстых.

Нелегкий выбор был сделан, и под общие овации началось награждение победителей. В номинации "Лучший предприниматель" победу одержал индивидуальный предприниматель Денис Тучин. ООО "ПиТиЭль" стало "Лучшим микропредприятием в сфере производства".

В номинации "Лучшее микропредприятие в сфере услуг" выиграло ООО "Вита". В номинации "Лучшее предприятие в сфере производства" победило ЗАО "Тюменьмашзавод". "Лучшим предприятием в сфере услуг" было признано ООО "Семья".

Участников и победителей конкурса поздравила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло: "Это уникальный конкурс, потому что это соревнование созидателей, которые несмотря ни на что идут, участвуют, выигрывают и делают наш город еще лучше и краше!".

За "Приз зрительских симпатий" боролись 50 полуфиналистов, голосовали – тюменцы. Всего за участников был отдан 6571 голос, 421 из них получила стоматологическая клиника "Аль-Дентис".

По словам представителя компании Дениса Рудака, для них высокая оценка тюменцев – высшая из похвал. Стоматологическая клиника "Аль-Дентис" получила еще и специальный приз от соорганизатора конкурса. Союз "ТПП ТО" учредил для победителя в номинации "Приз зрительских симпатий" специальный денежный приз в размере 150 тысяч рублей.

Все победители получили от партнера конкурса "Русской школы управления" подарочные сертификаты на обучающие курсы.

Благодарственными письмами администрации Тюмени были награждены наставники конкурса "Тюменская марка": Светлана Худякова, Марат Нурпеисов, Ольга Езикеева, Валерий Гут, Юлия Денеко. Благодаря им участники получили колоссальный опыт, профессиональные знания и научились иначе относиться к своему делу и к своей жизни.

Особый конкурс приготовил телеканал "Тюменское время". Организаторы постарались сделать портрет идеального тюменского предпринимателя, который был создан исходя из слов наставников.

Специальная программа на глазах у собравшихся искала схожий фотопортрет среди участников. Совпадение на 53% показала фотография коммерческого директора "Тюменьмашзавода" Сергея Чиркова. Награду – выпущенное в единственном экземпляре зеркало с логотипом телеканала ему вручил директор "Тюменского времени" Павел Девайкин.