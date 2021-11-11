Тюменские студенты участвуют в акции "Время карьеры"

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Всероссийская акция "Время карьеры" проходит в Тюменском государственном университете. Проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" организован совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и Уральским федеральным университетом.

ТюмГУ выступает координатором тюменской онлайн-площадки. В акции участвуют также ТИУ, ГАУ Северного Зауралья, ТюмГМУ, ТГИК.

Студенты могут участвовать в цифровой ярмарке вакансий, онлайн-встречах с работодателями и успешными выпускниками ТюмГУ.

Тюмень – первый из 16 городов страны, где в этом году состоится всероссийская акция "Время карьеры". На площадке Тюменского государственного университета в онлайн-формате пройдут 11 вебинаров об актуальных профессиях и вебинары о всех этапах трудоустройства.

Среди тем вебинаров – тренды рынка труда 2021 года, стратегия и полезные лайфхаки в предпринимательстве, личный рост в карьере, создание идеального резюме и другие. Свои возможности студентам Тюмени презентуют представители 26 компаний. Национальными партнерами проекта стали Трубная металлургическая компания, Сбер, Росатом, VK, стаффинговая группа Ancor.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук:

Ноябрь встретил нас не только ограничениями, но и новыми масштабными возможностями. Я думаю, что "Время карьеры" станет проектом, который будет давать старт успешной и интересной работы, увлекательных стажировок мечты для тысяч студентов по всей России.

Цифровая ярмарка вакансий в Тюмени включает 72 вакансии и стажировки от 16 компаний. Предложения проверены специалистами акции и актуальны для студентов и выпускников без опыта работы, либо с минимальным опытом. Среди первой тысячи заявок организаторы выберут десять счастливчиков, которые получат секретные призы.

По всей России для участников акции "Время карьеры" доступно более 15 000 предложений от 1433 работодателей. Молодым соискателям предлагают составить резюме в удобном конструкторе и отправить его на проверку опытным HR-специалистам, записаться на экскурсии в ведущие российские и международные компании, познакомиться с тематическими статьями, видеороликами и вебинарами в банке знаний. Также в ноябре запущен карьерный онлайн-марафон. сообщили в ТюмГУ.