Преобразование улицы Дзержинского в пешеходную зону обсудили в Тюмени

Фото - https://www.instagram.com/kuharuk_ruslan/

Проект бюджета города Тюмени на 2022 год и плановый период 2023–2024 гг. находится в стадии обсуждения. Его формированию предшествовала большая работа, в него включены проекты, в обсуждении которых принимали участие тюменцы, в том числе благоустройство улицы Дзержинского, сообщил глава города Руслан Кухарук в личном Instagram-аккаунте.

В проектировании будущего пешеходного пространства участвовали не только собственники объектов и земельных участков, но и архитекторы, озеленители, предприниматели, специалисты сферы культуры и туристической отрасли. Реализация идеи поможет рассказать о сохраненных памятниках деревянного зодчества, сформировать новое культурное пространство и сделать его интересным для горожан и туристов, отметил Кухарук.

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"В мастер-плане по развитию улицы Дзержинского проработаны не только детали будущего благоустройства (скамейки, фонари…), но и предложено функциональное наполнение различных объектов и территорий. Также мы проработали вопросы с сетевыми организациями, чтобы они в 2022 году провели ремонты объектов сетевого хозяйства и перенесли ряд из них, что в свою очередь позволит нам использовать существующие пространства более рационально и безопасно", - сообщил Кухарук.

Глава отметил, что этапы реализации проекта он обсудил с замгубернатора Андреем Пантелеевым, вице-спикером облдумы Андреем Артюховым, директорами департамента культуры Еленой Майер и департамента потребительского рынка и туризма Марией Трофимовой, руководством "Дома Буркова", в котором предполагается создание нового культурного пространства.

"Сделать уникальное по содержанию пространство мы предлагаем во флигеле дома В.П. Буркова (ул. Дзержинского, 30, строение 2), а педагоги "Дома Буркова" помогут разработать соответствующие образовательные программы (мастер-классы, выставки, экскурсии), которые будут интересны и взрослым и детям. Центр может стать точкой притяжения и для туристов из других городов", - сообщил о планах глава Тюмени.