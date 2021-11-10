Глава Тюмени рассказал о готовности служб к зимней уборке города

Фото - https://www.instagram.com/kuharuk_ruslan/?hl=ru

В администрации Тюмени прошло оперативное совещание, на котором обсуждалась готовность подрядных организаций к уборке Тюмени в зимний период, об его итогах глава города Руслан Кухарук сообщил в своем Instagram-аккаунте.

В ближайшее время в Тюмени ожидается снег и гололед. И.о. директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин заверил, что вся техника находится в "боевой" готовности. Ежедневно уборкой улично-дорожной сети в две смены занимаются около 350 человек. На улицы выходит свыше 700 единиц техники: самосвалы, снегопогрузчики, пескоразбрасыватели, тракторы со щетками, автогрейдеры, тридцать из них новые - подрядчик приобрел их к предстоящему сезону, сообщил Кухарук.

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Более 90 машин задействовано на обработке дорог противогололедными материалами. Треть из них оснащены электронными дозаторами, которые позволяют соблюдать нормативы применения смесей. Выход на участки для уборки строго регламентирован: в подрядных организациях сформированы звенья, составлены маршрутные карты по уборке проезжей части, тротуаров, территорий общего пользования.

"В первую очередь убираются дороги с высокой интенсивностью движения, а также территории, где находятся социальные учреждения. С момента окончания снегопада на уборку снега с улично-дорожной сети подрядным организациям дается 9 суток, но фактически они выполняют работы быстрее", - отметил глава города.

Складировать снег в этом году будут на спецплощадке, которая находится на 9 км Велижанского тракта. "В октябре мы приступили к реализации 1 этапа строительства снежного полигона для складирования более 450 000 куб. м снега на Воронинских горках. Проектом предусмотрена не только площадка для складирования снега, но и очистные сооружения, КНС и контрольно-пропускной пункт", - сообщил Кухарук.

Сейчас подрядчик ведет отсыпку площадки грунтом, готовит запас материалов для дорожной одежды (песок, щебень), делает ограждение и освещение, обустраивает подъездные пути.

По второму полигону, в районе улицы Тополиной, завершается разработка проектно-сметной документации, в проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. необходимые для этого финансовые средства предусмотрены.