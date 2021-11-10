Глава Тюмени рассказал о готовности служб к зимней уборке города

В администрации Тюмени прошло оперативное совещание, на котором обсуждалась готовность подрядных организаций к уборке Тюмени в зимний период, об его итогах глава города Руслан Кухарук сообщил в своем Instagram-аккаунте.
В ближайшее время в Тюмени ожидается снег и гололед. И.о. директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин заверил, что вся техника находится в "боевой" готовности. Ежедневно уборкой улично-дорожной сети в две смены занимаются около 350 человек. На улицы выходит свыше 700 единиц техники: самосвалы, снегопогрузчики, пескоразбрасыватели, тракторы со щетками, автогрейдеры, тридцать из них новые - подрядчик приобрел их к предстоящему сезону, сообщил Кухарук.
Более 90 машин задействовано на обработке дорог противогололедными материалами. Треть из них оснащены электронными дозаторами, которые позволяют соблюдать нормативы применения смесей. Выход на участки для уборки строго регламентирован: в подрядных организациях сформированы звенья, составлены маршрутные карты по уборке проезжей части, тротуаров, территорий общего пользования.
"В первую очередь убираются дороги с высокой интенсивностью движения, а также территории, где находятся социальные учреждения. С момента окончания снегопада на уборку снега с улично-дорожной сети подрядным организациям дается 9 суток, но фактически они выполняют работы быстрее", - отметил глава города.
Складировать снег в этом году будут на спецплощадке, которая находится на 9 км Велижанского тракта. "В октябре мы приступили к реализации 1 этапа строительства снежного полигона для складирования более 450 000 куб. м снега на Воронинских горках. Проектом предусмотрена не только площадка для складирования снега, но и очистные сооружения, КНС и контрольно-пропускной пункт", - сообщил Кухарук.
Сейчас подрядчик ведет отсыпку площадки грунтом, готовит запас материалов для дорожной одежды (песок, щебень), делает ограждение и освещение, обустраивает подъездные пути.
По второму полигону, в районе улицы Тополиной, завершается разработка проектно-сметной документации, в проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. необходимые для этого финансовые средства предусмотрены.
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