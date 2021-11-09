Уровень безработицы в УрФО ниже, чем в среднем по России

Уровень зарегистрированной безработицы в округе ниже общероссийского показателя: УрФО – 1%, Россия – 1,2%. Ситуацию на рынке труда полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев обсудил с главными федеральными инспекторами на оперативном совещании.

С ноября прошлого года уровень безработицы в Уральском федеральном округе был выше, чем в среднем по России, но к августу удалось выйти на средние показатели в Российской Федерации, а в сентябре - октябре переломить ситуацию. Уровень зарегистрированной безработицы в округе ниже общероссийского показателя: УрФО – 1%, Россия – 1,2%. Это результат восстановления экономики и работы региональных служб занятости, которые помогают гражданам в поиске подходящей работы, отмечают в полпредстве.

"Несмотря на достигнутый результат, расслабляться нельзя. Завершился сельхозсезон, а значит, высвобождаются специалисты, занятые в этой сфере. Региональным органам власти и центрам занятости необходимо держать ситуацию на строгом контроле", - отметил Якушев.