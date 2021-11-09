ОКАС разработает сервис для малого и среднего бизнеса Тюменской области

Искусственный интеллект будет помогать бизнесу Тюменской области, сервис разработает ООО "объединение когнитивных ассоциативных систем" (ОКАС) во главе с Вадимом Филипповым, сообщил директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.

В последнее время в сфере нейросетевых технологий и искусственного интеллекта произошло много удивительных научных прорывов, сообщил директор

ОКАС - тюменский высокотехнологичный стартап в сфере нейросетевых технологий и искусственного интеллекта, является резидентом бизнес-инкубатора Тюменского технопарка с 2018 года, а также участником Фонда Сколково. У компании есть все шансы и перспективы стать ведущей международной компанией по разработке нейросетей, работающих на благо общества и бизнеса, считает Машуков.

"ОКАС разработает сервис для малого и среднего бизнеса Тюменской области с использованием технологий ИИ. Отдельные элементы сервиса будут внедрены и в деятельность департамента, чтобы оперативно отвечать на вопросы от предпринимателей по формам господдержки и ее получению", - пояснил Машуков в своем Instagram-аккаунте.

На фото со страницы Машукова - 2016 год, визит в компанию "ОКАС" инновационно-информационного блока областного правительства. Нейросети "на пальцах" поясняет основатель - Вадим Филиппов.