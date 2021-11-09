В Тюмени в субботу пройдут сельхозярмарки

Очередная сельхозярмарка пройдет в Тюмени в субботу, 13 ноября. Свежее мясо, сезонные овощи, молочная и рыбная продукция, дикоросы, сыры, мед и многое другое напрямую от производителя можно будет купить на четырех площадках.

Торговые площадки будут организованы по адресам:

улица Севастопольская, 12 ( у выставочного центра);

- проезд Солнечный, 11 (ТЦ "Заречный двор");

- ул. Мельникайте, 126, корп. 2 (ТЦ "Порт");

- на пересечении улиц Ямская – Льва Толстого (парковка).