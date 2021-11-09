Центр "Мой бизнес" проводит бесплатные онлайн-консультации для тюменцев

Центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области помогает предпринимателям пообщаться с топовыми экспертами и получить от них советы. Услуги оказываются бесплатно в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Предпринимателей могут дистанционно проконсультировать онлайн по продвижению и маркетингу, развитию персонала, ответить на бухгалтерские, юридические вопросы и по интеллектуальной собственности, дать рекомендации по построению личного бренда, выходу на электронные торговые площадки, развитию франшиз и т.д.

Руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев:

Онлайн позволяет нам активно работать даже с самыми удаленными населёнными пунктами региона, предприниматели получили возможность задать свои вопросы ведущим экспертам из областного центра. При этом безусловно снижается риск распространения короновирусной инфекции, выстраивается удобный график деловых встреч.

На сегодня в Центр "Мой бизнес" на получение комплексных услуг поступило более 600 заявок. Рассматриваются разные вопросы, но каждый из них важен для бизнесменов. Например, выкладка товаров в магазинах, способы уменьшения текучести кадров, развитие личного бренда руководителя, защита названий небольших парикмахерских и пекарень.

Заявки на консультации принимаются здесь, подробности можно узнать по тел. 8-932-482-75-67.