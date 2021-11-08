Квартал для многодетных семей появится в пригороде Тюмени

Многодетные семьи могут получить земельные участки под застройку в квартале "Семейный", который находится в деревне Большие Акияры Червишевского муниципального образования. Квартал занимает 377 гектаров, в ближайшие три года участки в нем будут предоставлены 2,5 тысячи семей.

Замгубернатора Тюменской области, директор регионального департамента имущественных отношений Андрей Киселев сообщил, что при выборе места для квартала оценивались возможность развития инженерной и коммунальной инфраструктуры, удобство подъезда к городу. "Новый квартал "Семейный" соответствует всем требованиям и в будущем, надеюсь, станет домом для многих тюменских многодетных семей", — заверил Киселев.

В населённом пункте есть школа, группа дошкольного образования, Дом культуры, ФАП. В будущем для новых жителей квартала запланировано строительство дорог, подобраны земельные участки для школы и детского сада, спортивных и культурных объектов. В 2022 году начнётся разработка проектной документации строительства современной большой школы в селе Червишево, в которую будет организован подвоз ребят из квартала "Семейный".

Ранее многодетные семьи региона уже получали земельные наделы в деревне Большие Акияры. Семьи были довольны предоставленными участками: развитая инфраструктура, земля плодородная и не подтапливается, вблизи — живописный лес.

Уведомления с предложением участка в квартале "Семейный" уже направлены первым многодетным семьям. Многодетным родителям необходимо проверять свои почтовые ящики и личные кабинеты на портале госуслуг, а в случае изменения адреса или контактного телефона оперативно уведомить об этом Фонд имущества Тюменской области по электронной почте fund@fund72.ru, отмечается на сайте регионального правительства.