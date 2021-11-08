Utair с 20 ноября начнет летать из Тюмени в Ереван

Два новых рейса в Ереван — из Сочи и Тюмени Utair открывает в ноябре. Также авиакомпания продолжит летать в столицу Армении из Москвы, сообщили в пресс-службе компании.

Из Сочи первый рейс запланирован на среду, 17 ноября, из Тюмени - на субботу, 20 ноября. Из столицы России в столицу Армении регулярные рейсы запущены с 1 сентября.



"Utair всегда выполнял пассажирские рейсы в Ереван до пандемии. И даже в период ограниченного авиасообщения мы не прекращали полеты в Армению, выполняя важные рейсы для связи наших стран. По согласованию с авиавластями в ноябре мы вводим новые маршруты в Ереван — из Сочи и Тюмени, а также продолжаем полеты по направлению Ереван — Москва", — прокомментировал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.