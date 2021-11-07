Руслан Кухарук проверил, как ПАТП соблюдает меры профилактики COVID-19 в автобусах Тюмени

Фото - https://www.instagram.com/kuharuk_ruslan/?hl=ru

Глава Тюмени Руслан Кухарук проверил, как в ПАТП № 1 соблюдаются меры по профилактике распространения коронавируса и выполняются требования главного санитарного врача Тюменской области. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Instagram.

Руслан Кухарук на предприятии посмотрел, как проводится обработка салонов автобусов, мойка транспорта. "Генеральный директор ТПАТП № 1 Роман Шулепов рассказал, что каждый автобус, прежде чем выйти на маршрут, проходит проверку технического состояния машины, дезинфекцию и мойку", - сообщил глава города.

Также он посетил медицинский кабинет, где с июля предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры сотрудники проходят при помощи специальных комплексов, которые фиксируют показатели давления и пульс, данные алкотестера, температуру тела. Все данные отражаются в заключении, без которого водитель не может выйти на маршрут. Коллектив прошел вакцинацию от коронавируса. "Подавляющее большинство водителей и кондукторов сделали прививки. Данная работа проводится руководством ПАТП №1. Это как раз та сфера, где вакцинация обязательна", - напомнил Кухарук.

Ежедневно ПАТП-1 выпускает на линии 154 автобуса, они выполняют свыше 1700 рейсов в день. В структурных подразделениях парка работают 847 человек, сообщили в администрации города.

Глава Тюмени отметил, что работа над улучшением качества обслуживания на общественном транспорте ведётся постоянно, так как от его эффективной и стабильной работы зависит качество жизни тюменцев и их безопасность. В частности, в этом году предприятие купило машину техпомощи, чтобы на линии устранять мелкие поломки транспорта. В следующем году парк обновится на 70 автобусов - деньги на их покупку заложены в городской бюджет.