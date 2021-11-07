Разворот на розницу

Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на мировую экономику в 2020-м году. Так за прошлый год в регионе закрылись почти 6 тыс. предприятий. Те бизнесмены, которые сумели успешно пережить кризис, осваиваются в новых экономических реалиях. Как результат, ускорился переход на дистанционное обслуживание тех клиентов, которые раньше не торопились осваивать новые сервисы. Это в полной мере относится и к банковским продуктам.

"Газпромбанк" обслуживает ключевые отрасли российской экономики — газовую, нефтяную, атомную, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, строительство и другие. Розничный бизнес — еще одно стратегически важное направление его работы.

Директором Тюменской дирекции по развитию бизнеса "Газпромбанк" является Виталий Давыдов.

По словам руководителя, сейчас одним из приоритетных направлений деятельности банка является розница.

"Думаю, что уже многие заметили активность "Газпромбанка" в розничном сегменте. Мы не просто объявил розницу одним из приоритетных направлений деятельности, а вышли к потребителям с по-настоящему инновационными продуктами и с хорошими условиями по популярным услугам. И клиенты это оценили. Наш подход к выбору каналов коммуникаций таков: пусть клиент сам определяет, каким образом он будет общаться с банком. Поэтому мы, с одной стороны, развиваем дистанционный сервис, а с другой — открываем новые офисы там, где есть такая потребность. Конечно, пандемия внесла свои коррективы, но мы позаботились о безопасности посетителей наших офисов. Хотя в сложившихся условиях всем рекомендуем бо ́льшую часть операций совершать, не покидая дома. Сегодня клиенты без визита в банк могут оформить или погасить кредит, открыть вклад — доступны все самые передовые опции дистанционного обслуживания".

Во время пандемии многие клиенты банка предпочли дистанционное обслуживание, даже те, кто раньше принимал решение только после посещения офиса и личной беседы с консультантом.

"Но мы оставляем возможность личного общения, создаем комфортные условия для всех, включая, конечно, премиальный сегмент, для которого мы выделяем специальные зоны обслуживания. Считаю, что по-настоящему удобные условия взаимодействия — это грамотное сочетание личного общения и дистанционного обслуживания, и именно в той пропорции, которая для каждого клиента индивидуальна".

"Газпромбанк" не только сумел благополучно пережить кризис, но и вывел на рынок новый продукт.

"Уверен, что многие уже оценили нашу карту с "умным кэшбэком". В этом инновационном продукте объединены многие очень полезные опции. Но главное — категория повышенного кэшбэка определится автоматически, и это зависит от того, на какие покупки было потрачено больше всего в конкретном месяце. Карта Самостоятельно подстраивается под клиента, обеспечивая максимальную выгоду. У "Газпромбанка" есть и другое эксклюзивное предложение — вклад с досрочной выплатой процентов, которые можно получить авансом уже на следующий рабочий день после открытия вклада. Бывают в жизни ситуации, когда возможность заранее забрать проценты по вкладу оказывается весьма кстати".

1tmn.ru

"Газпромбанк" входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. В числе клиентов — около 5 млн физических и порядка 45 тыс. юридических лиц. "Газпромбанк" также участвует в различных программах. Например, ранее он поддержал новый образовательный проект Тюменского индустриального университета — Высшую инженерную школу EG. Важное конкурентное преимущество банка — стремление отслеживать новые тенденции и не отставать от технического прогресса.

"Мы стараемся постоянно совершенствовать нашу продуктовую линейку, чтобы все наши продукты и услуги были максимально адаптированы к потребностям клиентов, которым остается только узнать о новых возможностях и сделать правильный выбор".

Фото Ольга Гениевская / 1tmn.ru