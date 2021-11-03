Аэрофлот запустил рейс Санкт-Петербург−Тобольск

Фото - АО УК "Аэропорты Регионов"

Аэропорт "Ремезов" в Тобольске сегодня обслужил первые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга и обратно. Полеты по направлению на воздушных судах SSJ100 выполняет авиакомпания "Аэрофлот". Самолет приземлился в аэропорту в 05:55, в Санкт-Петербург вылетел в 07:13 по местному времени, сообщили в пресс-службе УК "Аэропорты Регионов".

В первые две недели ноября рейсы в Санкт-Петербург будут выполняться три раза в неделю: по средам, субботам и воскресеньям. С 15 ноября авиакомпания добавит в расписание рейс по понедельникам. Перелеты по маршруту включены в федеральную программу субсидирования авиаперевозок, что позволяет снизить цены авиабилетов. Уточнить расписание полетов и приобрести билеты можно на сайте авиакомпании.

Исполнительный директор аэропорта "Ремезов" Владимир Варавва:

Сегодня впервые в истории открылось прямое авиасообщение между исторической столицей Сибири и Северной столицей России. Самый короткий маршрут между городами будет стимулировать развитие туризма: тоболяки смогут без пересадок за считанные часы добираться до одного из крупнейших туристических центров страны, а петербуржцы – познакомиться с древней столицей Сибири.

Прямое регулярное авиасообщение "Тобольск – Санкт-Петербург" является стратегически важным для развития внутрироссийского и международного туризма. Во-первых, северная столица России включена в самые популярные турмаршруты ведущих операторов и представляет большой туристический интерес для тоболяков. Во-вторых, Санкт-Петербург – крупный авиахаб, из которого удобно путешествовать заграницу. Для жителей Санкт-Петербурга и ближайших к нему городов Тобольск стал намного ближе, а путь до него сократился с 2-3 суток на поезде до 3 с небольшим часов на самолете, отметила старший менеджер службы заказчика "Аэропорт" компании СИБУР Инга Никитченко.

Аэропорт Тобольска построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с Тюменской областью в рекордно короткие сроки – 2 года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час.