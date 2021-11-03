В торговых центрах Тюменской области с 8 ноября начнут спрашивать QR-коды

QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации от COVID-19, с 8 ноября потребуются жителям и гостям Тюменской области для посещения не только культурных и спортивных объектов, но и крупных торговых центров. Новые изменения отражены в обновлённом постановлении правительства "О режиме повышенной готовности".

В соответствии с постановлением QR-код, оформленный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, или медицинский документ, подтверждающий наличие у гражданина вакцинации против новой коронавирусной инфекции в течение последних 12 месяцев, либо перенесенное заболевание COVID-19 в течение последних 6 месяцев, а также документ, удостоверяющий личность, потребуется для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, а также спортивных объектов при проведении на них физкультурных и спортивных мероприятий и для получения спортивно-оздоровительных услуг, в том числе фитнес-центров и спортклубов. Изменения касаются всех граждан, достигших возраста 18 лет.

Это требование распространяется также на торговые, торгово-развлекательные центры и торговые комплексы общей площадью от 4 тысяч кв. метров в Тюмени и Тобольске, от 3,5 тысячи кв. метров в Ишиме, от 3 тысяч кв. метров в Ялуторовске и от 2,5 тысячи кв. метров Заводоуковске. Исключение составляют отдельно стоящие гипермаркеты, осуществляющие продажу продовольственных товаров универсального ассортимента, сообщает Оперштаб.