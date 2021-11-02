Тюменцы могут выиграть гранты на реализацию кретивных идей

Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на грантовую помощь в реализации проектов в сфере культуры, искусства, креативных индустрий на 2022 год.

"Президентский фонд культурных инициатив создан по поручению главы государства для поддержки креативного сектора экономики. ... Это возможность для творческих организаций и предпринимателей заявить о себе, получить помощь и воплотить идею в реальность", - отметил полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Заявки на конкурс можно подать по следующим направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ". Общий грантовый фонд конкурса - четыре миллиарда рублей.

Для помощи заявителям работает контактный центр, специалисты которого готовы быстро найти ответы на возникающие вопросы. Телефон – 8 (495) 150-50-15. Методические материалы по составлению заявки и бюджета, чек-лист самопроверки по правильности оформления проектов в системе. Ответы на большинство вопросов, с которыми сталкиваются участники, есть в разделе "Часто задаваемые вопросы" на сайте фонда.

Итоги первого конкурса подвели 25 сентября. Поддержку получили 98 проектов из Уральского федерального округа. Из них 21 проект из Тюменской области, грантовая поддержка на их реализацию составила 20 млн рублей.

Что касается тематики проектов, то 30 победивших заявок связаны с образованием и наставничеством, 15 — это фестивали, премии и форумы. 14 проектов - креативные индустрии, девять межотраслевых и кросскультурных проектов, восемь - культура и академическое искусство. Ещё 13 проектов нацелены на выявление и поддержку молодых талантов. Гранты также получат пять стартапов в области культуры, искусства и креативных индустрий и четыре проекта в области современной популярной культуры, сообщили в пресс-службе полпреда президента в УрФО.