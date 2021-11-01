Городские паркинги Тюмени с 1 по 3 ноября остались платными

В будние дни 1, 2 и 3 ноября городские паркинги с 7:00 до 19:00 функционируют в обычном - платном - режиме, бесплатно парковаться можно будет только с 4 по 7 ноября, сообщили в администрации Тюмени.

В городе действует восемь платных паркингов по адресам: Первомайская, 14/1, 20, Герцена, 52, 55, Герцена (нечетная сторона от ул. Первомайской до ул. Дзержинского), Республики, 1, Ленина, 68/102, набережная. Бесплатно парковаться на них можно в течение первых 15 минут в любое время и с 19:00 до 7:00 в будни, круглосуточно - в выходные и праздничные дни. Исключение – многоуровневая парковка на набережной. В будни платный режим действует круглосуточно, в выходные и праздники – бесплатно.

Чтобы узнать, платная ли парковка, необходимо ориентироваться на дорожные знаки. Все платные парковки города оборудованы знаками 6.4 "Парковка" (устанавливается перед въездом в зону платного паркинга) и 8.8 "Платные услуги" (информирует о том, что парковка работает на возмездной основе). Если вы не успели оплатить паркинг, это можно сделать через мобильное приложение или сайт "Тюменские парковки" до конца дня (до 23:59), напоминают в администрации города.