Международный аэропорт Рощино перешел на зимнее расписание

14:10 31 октября 2021
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Осенне-зимнее расписание 2021 – 2022 годов действует с 31 октября, ознакомиться с ним можно на официальном сайте аэропорта.

В новом осенне-зимнем сезоне рейсы по направлению Тюмень-Москва продолжат выполнять авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Ямал" и Utair. Таким образом, частота регулярных рейсов на московском направлении составит до 7 рейсов ежедневно. До Санкт-Петербурга можно улететь авиакомпаниями "Россия", Utair, "Победа" и Smartavia.

Авиакомпаниями продолжится выполнение рейсов по южным направлениям в Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Симферополь. Сохраняются востребованные рейсы в города тюменского севера и центральную часть России.

Также открыты международные туристические направления в Египет (Шарм-Эль-Шейх, Хургада, Каир), Турцию (Анталья). Также в зимнем периоде возможны перелеты в Бишкек, Баку, Ош и возобновятся полеты в Ереван авиакомпанией Utair.

Теги: авиация , аэропорт , рейсы , Рощино
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