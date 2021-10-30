Финалисты конкурса "Тюменская марка" прошли главное испытание – защиту проектов

Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

Участники конкурса предпринимателей "Тюменская марка - 2021" успешно защитили свои проекты в студии телеканала "Тюменское время".

В этом году в финал вышли 15 конкурсантов в номинациях: "Лучший предприниматель", "Лучшее предприятие в сфере производства", "Лучшее микропредприятие в сфере производства" и "Лучшее микропредприятие в сфере услуг".

Предпринимателям предстояло пройти последнее испытание: креативное представление проекта и общение с членами конкурсной комиссии. Некоторые из предпринимателей даже продемонстрировали продукцию своего предприятия.

В заседании жюри принимали участие Сергей Толстых – директор департамента экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени, Дмитрий Осипов – заместитель председателя Тюменской городской Думы, Степан Киричук – депутат тюменской городской Думы, Алексей Чирков – депутат тюменской городской Думы, Дмитрий Змановский – президент региональной общественной организации "Ассоциация выпускников Президентской программы Тюменской области", Радик Закиров – генеральный директор ООО "Тюмень Прибор", Татьяна Ярославцева – председатель Тюменского регионального отделения "Деловая Россия".

Экспертное жюри высоко оценило подготовку финалистов, отметив профессиональный уровень и самообладание выступающих.

"Думаю, что выражу общее мнение: уровень компаний достойный, все проекты на самом деле очень интересные и выбирать невероятно сложно. Скорее всего, все решат цифры, наверное, даже единицы баллов", – отметил председатель конкурсной комиссии Сергей Толстых.

Довольными защитой остались и наставники конкурса, которые волновались, пожалуй, еще сильнее, чем сами финалисты. Каждый из них поддерживал своих подопечных, подбирая нужные слова в этот решающий момент. Наставник номинации "Лучшее предприятие в сфере производства" Ольга Езикеева, будучи в командировке, отправила своим номинантам трогательное видеобращение.

Сами финалисты отметили, что получили колоссальный опыт, и с благодарностью вспоминали советы бизнес-тренеров, которые не только пригодились им на защите, но и понадобятся в будущем.

Имена победителей конкурса "Тюменская марка-2021" назовут уже 11 ноября на церемонии награждения, которую можно будет увидеть в эфире телеканала "Тюменское время".

А сегодня в 20:30 в прямом эфире телеканала "Тюменское время" пройдет розыгрыш ценных призов для тюменцев, которые приняли участие в зрительском голосовании конкурса. Помимо трех главных подарков: годового абонемента в фитнес центр, ноутбука и путевки на море, организаторы и партнёры конкурса приготовили десятки удивительных призов счастливчикам. Среди них - сертификаты в аквапарк "ЛетоЛето", на базу отдыха "Верхний Бор", а также деликатесы от "Продо", уикенд в отеле "Евразия", приглашение на автоклининг и множество других.