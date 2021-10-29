Контроль за соблюдением мер по нераспространению covid усилят в Тюмени

Контроль за соблюдением мероприятий по недопущению распространения COVID-19 будет усилен в Тюменской области в период с 30 октября по 7 ноября, сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

С начала октября в регионе проверено 289 объектов, в 14 % из них выявлены нарушения. В отношении виновных составляются протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Судами в октябре вынесены 35 решений о применении мер административного наказания в виде штрафов на сумму почти 1,5 млн рублей. Деятельность восьми объектов была приостановлена.

Совместно с УМВД по Тюменской области проводятся выборочные проверки соблюдения режима изоляции на дому заболевшими контактными лицами.