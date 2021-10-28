Тюменских предпринимателей приглашают на брифинг о локдауне и мерах поддержки

Центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области 29 октября проводит брифинг "Локдаун. Поддержка предпринимателей: ключевые вопросы".



Участие в брифинге примут представители:



- Управления Роспотребнадзора по Тюменской области;

- Федеральной налоговой службы по Тюменской области;

- Департамента потребительского рынка Тюменской области;

- Департамента труда и занятости Тюменской области;

-Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области;

- Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области;

- Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области";

- Фонда "Микрофинансирования Тюменской области".



Регистрация для участников по ссылке, начало - в 16:30.