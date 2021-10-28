Тюменских предпринимателей приглашают на брифинг о локдауне и мерах поддержки

Центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области 29 октября проводит брифинг "Локдаун. Поддержка предпринимателей: ключевые вопросы".
Участие в брифинге примут представители:
- Управления Роспотребнадзора по Тюменской области;
- Федеральной налоговой службы по Тюменской области;
- Департамента потребительского рынка Тюменской области;
- Департамента труда и занятости Тюменской области;
-Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области;
- Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области;
- Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области";
- Фонда "Микрофинансирования Тюменской области".
Регистрация для участников по ссылке, начало - в 16:30.
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