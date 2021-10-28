Тюменских предпринимателей приглашают на брифинг о локдауне и мерах поддержки

15:16 28 октября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области 29 октября проводит брифинг "Локдаун. Поддержка предпринимателей: ключевые вопросы".

Участие в брифинге примут представители:

- Управления Роспотребнадзора по Тюменской области;
- Федеральной налоговой службы по Тюменской области;
- Департамента потребительского рынка Тюменской области;
- Департамента труда и занятости Тюменской области;
-Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области;
- Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области;
- Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области";
- Фонда "Микрофинансирования Тюменской области".

Регистрация для участников по ссылке, начало - в 16:30.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2021