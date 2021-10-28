В Тюмени отменили продовольственную ярмарку

Специализированная продовольственная ярмарка, запланированная на 30 октября, в Тюмени не состоится, сообщили в администрации города.

Мероприятие отменено "в связи с Указом Президента Российской Федерации "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021" от 20.10.2021 г. № 595, а также принятием постановления Правительства Тюменской области от 26.10.2020 № 673-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п", говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ярмарка пройдет на нескольких городских площадках. На прилавках будут представлены продовольственные товары местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области.