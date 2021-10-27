Utair на 20% увеличил число рейсов из Тюмени в регионы

В текущем осенне-зимнем сезоне Utair увеличила число рейсов из Тюмени в регионы без пересадок в столице на 20% относительно прошлогоднего сезона и на 30% относительно расписания 2019-2020 года, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Сейчас Utair летает по 19 маршрутам из Тюмени: в Белоярский, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Москву, Нижневартовск, Новый Уренгой, Омск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Советский, Сочи, Сургут, Урай, Уфу, Ханты-Мансийск.

"В 2021 году мы ввели во флот семь самолетов Boeing 737-800, что позволило в том числе нарастить маршрутную сеть из родного для Utair региона. Кроме того, часть маршрутов, по которым традиционно летаем из Тюмени летом, мы впервые оставили в этом году на период осенне-зимнего расписания для удобства пассажиров", — пояснил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Один из маршрутов, по которым Utair теперь летает круглый год — это Тюмень-Самара. Время в пути – 2 часа 50 минут. Вылеты по вторникам, четвергам и субботам. Из Тюмени – в 09:00, из Самары – в 17:30.