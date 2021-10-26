Названы имена финалистов конкурса "Тюменская марка - 2021"

Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

По итогам предзащиты стали известны 15 финалистов конкурса "Тюменская марка - 2021", которые продолжат дальнейшую борьбу.

Наставник Мурат Нурпеисов в номинации "Лучшее предприятие в сфере услуг" назвал компании: ООО "Центр семейной медицины ВЕРА", ООО "Семья" и ООО "Управляющая компания Евразия". Для Мурата Зейноловича главным акцентом в принятии решения стояла социальная значимость проекта, а также его современность и полезность именно для Тюмени.

В номинации "Лучшее микропредприятие в сфере производства" борьбу продолжат: ООО "ПиТиЭль", ООО "Ромакс", ООО "Нано-Фарма Сибирь". Наставник этой номинации Юлия Денеко оценивала не только актуальность и нужность проекта, объемы и бесперебойность производства, но и открытость и преданность своему делу.

В номинации "Лучшее микропредприятие в сфере услуг" победу в полуфинале одержали ООО "Вита", ООО "Формула", ООО "Центральная киберарена". Наставник Валерий Гут при принятии решения опирался на общее мнение самих конкурсантов, обсуждая каждого на импровизированном совете своей команды.

В номинации "Лучший предприниматель" пальму первенства взяли индивидуальные предприниматели: Денис Тучин, Евгений Худышкин и Екатерина Некрасова. Наставник номинации Светлана Худякова отметила, что отношения с участниками конкурса, не прошедшими в финал, не заканчиваются, а только начинаются.

"Будем искать другие источники финансирования, мы договорились, что проект каждого полетит!" - подытожила Светлана Юрьевна.

Наставник номинации "Лучшее предприятие в сфере производства" Ольга Езикеева подчеркнула значимость всех предприятий участников конкурса, которые, несмотря на разные, порой не простые периоды в стране показывали рост и вывод новой продукции на рынок. Здесь в финал вышли: ООО ТЗМЗ "ТОИР", ООО "Браст", ЗАО "Тюменьмашзавод".

Перед решающей защитой проектов финалистов конкурса ждут практические занятия, направленные на создание эффектной и эффективной презентации, а также тренинги от столичных коучей и бизнес-тренеров Елизаветы Ефремовой и Виктора Буртнова.

Как конкурсанты защитят свои проекты и какие вопросы будут интересовать конкурсную комиссию, можно будет увидеть 29 октября в 19:30 в программе "Тюменская марка - 2021" на телеканале "Тюменское время".