QR-коды о прививках в Тюменской области начнут требовать уже с 8 ноября

QR-коды о вакцинации против коронавируса, перенесенном заболевании или отрицательные ПЦР-тесты у жителей Тюменской области начнут требовать не с 15 ноября, как сообщалось ранее, с 8 ноября.

Обновлённая дата отражена в новой редакции постановления правительства региона "О введении режима повышенной готовности", опубликованной сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

“С 8 ноября 2021 года посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, театров, кинотеатров, кинозалов, концертных залов, цирков, объектов спорта при проведении на них муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий допускается при наличии у таких граждан QR-кода, оформленного с использованием единого портала государственных муниципальных услуг или или медицинского документа, подтверждающих наличие у гражданина вакцинации против новой коронавирусной инфекции...”, - следует из текста постановления.

Там же отмечается, при вакцинации код действителен в течение 12 месяцев с момента введения последнего компонента вакцины, при принесённом заболевании - полгода, результат ПЦР-теста годе в течение трех суток.