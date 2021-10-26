"Тюменская марка-2021" выходит на финишную прямую

Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

Из 50 конкурсантов "Тюменской марки - 2021" дальнейшую борьбу за звание лучшего продолжат 15 участников – таковы условия конкурса и итоги предзащиты проектов.

Их имена будут озвучены сегодня, 25 октября, в 19:00 в выпуске бизнес-реалити "Тюменская марка 2021", который выйдет в эфир на телеканале "Тюменское время".

Чтобы выбрать тройку лучших из десяти претендентов своей команды, каждый из пяти наставников в течение двух недель посещал предприятия подопечных, изучая и оценивая их бизнес изнутри. При этом не прекращалась работа по "прокачиванию" презентаций самих конкурсных проектов.

Предзащиту наставники оценивали по своим критериям. К примеру, Мурат Нурпеисов акцент делал на социальную значимость предприятий, а также современность и полезность их именно для Тюмени. Светлана Худякова отмечала большим плюсом возможность выхода тюменской продукции за рамки области и страны и на объемы. Юлию Денеко интересовала бесперебойность производства, а также честность и преданность своему делу. Валерий Гут отметил креативные технологии в воспитании подрастающего поколения.

Наставник Ольга Езикеева подчеркнула значимость всех предприятий участников конкурса, которые, несмотря на разные, порой, не простые периоды в стране, показывали рост и вывод новой продукции на рынок. "И даже после окончания конкурса, я уверена, наше сотрудничество не закончится. Ресурсом всей инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса будем оказывать всяческое содействие", - пояснила она.

Впереди у 15 конкурсантов "Тюменской марки - 2021" финал - подготовка к защите проекта перед конкурсной комиссией, самые яркие моменты которой покажут 29 октября на телеканале "Тюменское время".

Кроме того, все 50 участников продолжают участвовать в зрительском голосовании, которое продлится до 29 октября на официальном сайте конкурса "Тюменская марка". Среди проголосовавших 30 октября в телеэфире состоится розыгрыш главных призов. На кону: годовой абонемент в фитнес-клуб, ноутбук, а самый главный подарок - путевка на двоих на Черное море.