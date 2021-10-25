Тюмень уверенно входит в новый отопительный сезон

Готовность системы ЖКХ к отопительному периоду 2021-2022 годов депутаты обсудили на очередном заседании Тюменской городской думы.

К новому отопительному сезону в Тюмени было подготовлено две ТЭЦ, 77 локальных котельных, 864 км сетей, при опрессовках было выявлено и устранено 225 технологических повреждений. Отопительный сезон в городе начался 13 сентября без существенных инцидентов, сообщил депутатам замглавы города Семен Тегенцев. По словам представителя администрации, все дома подключены к централизованному теплоснабжению, к новому отопительному сезону город готов на 100 процентов. Единичные перебои с подачей теплоэнергии не исключены, но они сразу ставятся на контроль, в каждом специалисты разбираются индивидуально. В случае профилактических или ремонтных работ объекты переподключают к резервным источникам тепла.

Депутаты отметили, что система теплоснабжения города работает стабильно, благодаря комплексной работе по содержанию и ремонту, плановой модернизации теплового хозяйства города количество инцидентов на теплосетях в последние годы существенно сократилось.

"В целом на октябрьском заседании думы основные вопросы повестки были посвящены состоянию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе готовности к отопительному сезону. Депутатов заверили, что все плановые мероприятия в текущем году выполнены, хозяйство подготовлено и город Тюмень будет жить в тепле, со светом, с горячей и холодной водой. Инциденты на сетях возможны, к этому мы должны быть готовы, поэтому еще раз обратили внимание соответствующего департамента на активизацию работы по формированию дежурных бригад, которые бы в любой момент, в любое время суток могли выехать на происшествие и ликвидировать его. Очень важно, чтобы жители жили в комфорте", - прокомментировал итоги заседания председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.