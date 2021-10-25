Евгений Заболотный: Правила благоустройства города нужно соблюдать неукоснительно

Депутаты Тюменской городской думы на очередном заседании обсудили соблюдение Правил благоустройства территории города Тюмени и утвердили внесение в них ряда изменений, которые в дальнейшем должны позитивно отразиться на внешнем облике города и повысить комфортность проживания в нем.

Правила благоустройства города - это важный и для развития города, и для его жителей документ, поэтому изложенные в нем требования должны соблюдаться всеми, подчеркнул председатель гордумы. "Правила должны неукоснительно выполняться, изложенные в документе вопросы очень чувствительны для жителей города", - сказал Евгений Заболотный. В частности, он отметил, что по уборке мусора в частном секторе необходимо навести порядок, чтобы на контейнерных площадках не образовывалось завалов, а также напомнил о том, что генераторам не место на городских улицах. "Мы приняли решение, что генераторам в городе не место, давайте уже прекратим катать вату на набережной, используя генераторы и катать вату в нашей работе! Наведите порядок", - обратился к представителям администрации Евгений Заболотный.

Глава города Руслан Кухарук пояснил, что перечисленные вопросы уже в работе. Проблема вывоза мусора обсуждена с регоператором и управами, ситуация на контроле властей. Что касается генераторов, то их самовольная установка на территории запрещена, за это предусмотрена административная ответственность, но одними запретами проблему не решить, уверен Кухарук. "Мы вместе с предпринимательским сообществом, с депутатами одинаково понимаем ситуацию и знаем, как ее решить, - подчеркнул глава города. - Многие тюменцы на набережной ближе к Масловскому взвозу заметили появление нестационарных торговых объектов - фудтраков, которые на законных основаниях установлены, подключены к источнику электроснабжения, никакого дискомфорта окружающим не причиняют, оказывают востребованные услуги и главное - не нарушают эстетический облик города. Мы с предпринимателями проводили встречи, в том числе с нарушителями, они готовы меняться, соблюдать правила и условия, установленные нормативными актами Тюмени, и на законных основаниях реализовывать свою продукцию. Задача, которая стоит перед нами, будет успешно решена".

Что касается изменений, то согласно обновленным Правилам при строительстве, реконструкции или капремонте инженерных сетей подрядчики теперь должны использовать закрытый (бестраншейный) способ производства земляных работ, для проведения работ открытым способом им придется искать весомые аргументы. Установлена норма, согласно которой под изменением внешнего вида фасадов понимается, в том числе изменение цвета фасада, его частей, установка на фасаде оборудования, в том числе дополнительного оборудования, элементов и устройств, предусмотренных муниципальным правовым актом администрации города. Также на снос зеленых насаждений потребуется больше разрешительных документов.