Тюменцам ответили на главные вопросы, которые их могут волновать при переселении из аварийного жилья

Городской департамент имущественных отношений решил ответитьна наиболее часто возникающие у жителей Тюмени вопросы при переселении из аварийного жилья.

Каков порядок предоставления жилых помещений по договорам соцнайма при отселении граждан из аварийного жилищного фонда? По какой норме предоставляются жилые помещения по договорам социального найма в связи с переселением из аварийного дома?

Порядок предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма в связи со сносом дома регулируется статьями 86 – 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Предоставляемое в связи со сносом жилого дома другое жилое помещение по договору социального найма должно быть: благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта; равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению; отвечать установленным требованиям; находиться в границах данного населенного пункта.

При этом постановлением правительства Тюменской области от 31.10.2007 № 268-п утверждено Положение о порядке формирования номенклатуры жилых помещений жилищного фонда Тюменской области для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и их предоставления. В соответствии с ним в случаях, когда приобрести (построить) равнозначное по общей площади жилое помещение не представляется возможным в силу его конструктивных особенностей, или при отсутствии на рынке жилья таких жилых помещений допускается приобретение (строительство) жилых помещений большей площадью.

Жилое помещение при переселении из аварийного дома будет предоставлено в районе проживания?

В законодательстве нет такого требования. В соответствии со статьей 89 ЖК РФ предоставляемое в связи со сносом жилого дома другое жилое помещение по договору социального найма должно находиться в границах данного населенного пункта. Не предусмотрены условия по предоставлению жилого помещения в районе, где расположен аварийный дом, место работы граждан, образовательные учреждения, посещаемые гражданами. Таким образом, жилое помещение по договору социального найма может быть предоставлено в любом районе Тюмени.

Учитывается ли при предоставлении жилого помещения по договору соцнайма количество проживающих граждан в отселяемом жилом помещении?

Количество проживающих не учитывается, так как предоставление гражданам другого жилого помещения в связи со сносом дома носит компенсационный характер и производится по принципу равнозначности, следовательно, характер взаимоотношений и количество лиц, проживающих в отселяемом жилом помещении, определяющего значения не имеют.