Перелёты по России во время нерабочей недели подорожали почти на 9%

Средний чек за перелёт по России вырос на 8,6% после объявления нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщает аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Билеты на самолеты по некоторым популярным направлениям подорожали еще более значительно. Так, перелет в Симферополь в период нерабочих дней в среднем обойдется на 26% дороже, в Санкт-Петербург – на 29%, в Екатеринбург – на 21%, в Сочи и Калининград – на 12%.

Средний чек за перелет в Москву и Тюмень вырос на 4%, в Ростов-на-Дону – на 9%. В то же время средний чек за перелет в Краснодар и Минеральные Воды сократился на 6% и 9% соответственно.

Напомним, что по данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, спрос на перелеты по России в период с 29 октября по 7 ноября вырос в полтора раза после объявления о введении нерабочих дней. Число возвратов растёт, однако доля возвратов составляет не более 5% от продаж. Среди тех, кто уже оформил авиабилеты на 29 октября – 7 ноября, 87,6% планируют путешествие по России, а 12,3% отправятся за рубеж.