Все социально значимые объекты в Тюменской области обеспечены интернетом

Завершился этап проведения испытаний основного объема социально значимых объектов Тюменской области. К сети Интернет по технологии ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) подключено 396 социально значимых объектов. Из них 192 фельдшерско-акушерских пункта, 86 культурно-досуговых учреждений, 56 участковых пунктов полиции, 33 школы, 26 администраций сельских поселений, две пожарные части и одно место приема граждан Росгвардии.

Объем подключаемых объектов позволил выполнить показатель регионального проекта "Информационная инфраструктура" — "Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения".

За 2019 и 2020 год в Тюменской области мероприятия по подключению к сети Интернет были выполнены на 655 объектах согласно госконтракту, заключенному между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АО "ЭР-Телеком Холдинг".

Сейчас идет согласование перечня дополнительного объема объектов, работы по подключению которых планируется завершить до конца ноября 2021 года.

Ответственным за реализацию регионального проекта "Информационная инфраструктура" является департамент информатизации Тюменской области.