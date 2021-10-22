Боровская птицефабрика отозвала свою продукцию из торговых сетей

В связи со вспышкой птичьего гриппа птицефабрике "Боровской" было предложено отозвать птицеводческую продукцию, которая, по мнению предприятия, является опасной. В настоящий момент идет возврат продукции из торговых сетей, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Управлением направлены письма в территориальные Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 22 регионов РФ: Челябинская, Свердловская, Белгородская, Курганская, Омская, Новосибирская, Самарская, Московской, Амурской, Калужской, Оренбургской, Кировской, Костромской, Ростовская области, Пермский, Алтайский, Краснодарский край, Республики Адыгея, Татарстан и другие.

По запросу Управления Россельхознадзора птицефабрика отчиталась о проведенных мероприятиях, направленных на изъятие из оборота продукции. Остатки собраны, изъяты и утилизированы. Контрагентам направлены запросы на предмет наличия продукции птицефабрики с предложением изъять их из товарооборота, сообщили в пресс-службе ведомства.