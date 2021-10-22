Тюменцы решат судьбу участников "Тюменской марки"

Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

Конкурс "Тюменская марка-2021" приближается к апогею. Всё это время участники стараются стать лучшими из лучших, чтобы уже сейчас принести пользу своим потребителям и покупателям. Поддержать их в этом могут горожане, проголосовав за понравившегося предпринимателя.

По традиции, именно тюменцы решают, кто же достоин стать победителем специальной номинации "Приз зрительских симпатий". Отдать свой голос можно по 29 октября включительно на официальном сайте конкурса "Тюменская марка", предварительно авторизовавшись через Единый портал государственных услуг.

Самые активные горожане смогут выиграть главные призы: туристическую путевку на море на двоих, ноутбук или годовой абонемент в фитнес-клуб. Кроме того, ежедневно по будням на радио "Диполь FM" ведущие объявляют счастливые номера, которые победили в розыгрыше ценных призов от участников и партнёров конкурса.

Кто из участников прошёл в финал, станет известно уже 25 октября 2021 года. Увидеть, как прошла финальная защита проектов, можно в очередном выпуске бизнес-реалити шоу "Тюменская марка", который выйдет в эфире телеканала "Тюменское время" 29 октября.

Узнать всю актуальную информацию о конкурсе и об итогах розыгрышей можно в социальных сетях "Тюменской марки": во "ВКонтакте", в Instagram и в Facebook.