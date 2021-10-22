Тюменцы могут купить комнату в коммуналке за полцены

С октября 2021 года собственники и наниматели жилых помещений в коммунальной квартире, в которой освободилось муниципальное жилое помещение, могут приобрести его всего за 50% от рыночной стоимости, сообщили в департаменте имущественных отношений администрации Тюмени.

Кроме скидки, покупатели могут воспользоваться рассрочкой платежа до пяти лет, если сразу внесут 30 % от цены продажи помещения.

Приобрести жилье в коммунальной квартире на таких условиях могут те, кто является собственником или нанимателем жилого помещения в коммунальной квартире, где освободилось муниципальное жилое помещение. Второе условие - нужно быть обеспеченным общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 18 кв. м (учитывается общая площадь всех жилых помещений, которыми вы владеете).

Вопросы, касающиеся продажи муниципальных освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах, можно задать по телефонам: многоканальный справочный телефон городского департамента имущественных отношений – 59-16-91; отдел приватизации и продаж муниципального имущества – 39-82­58, 39-82-53.