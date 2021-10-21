Аэропорт "Ремезов" принял первый регулярный рейс из Екатеринбурга

Аэропорт Тобольска "Ремезов" обслужил первые регулярные рейсы из Екатеринбурга и обратно. Направление обслуживает авиакомпания Red Wings на воздушных судах SSJ100. Самолет приземлился в аэропорту в 10:33 по местному времени, сообщили в пресс-службе УК "Аэропорты Регионов".

Рейсы в аэропорт "Кольцово" будут выполняться по понедельникам и четвергам. Направление Екатеринбург-Тобольск включено в федеральную программу субсидирования авиаперевозок, что позволяет существенно снизить стоимость перелета для пассажиров. Уточнить расписание полетов и приобрести билеты можно на сайте авиакомпании или в агентствах по продаже авиаперевозок.

Исполнительный директор аэропорта "Ремезов" Владимир Варавва:

Полеты из аэропорта "Ремезов" в Екатеринбург открывают перед тоболяками новые возможности для путешествий: в столице Урала находится один из крупнейших аэропортов России с большим выбором рейсов не только в российские регионы и на курорты Черного моря, но и в зарубежные страны. Прямое авиасообщение с Екатеринбургом также позволит уральцам открыть для себя новое туристическое направление выходного дня.

Напомним, официальное открытие аэропорта состоялось 24 сентября, тогда же новая воздушная гавань приняла первый пассажирский рейс. Регулярные коммерческие рейсы начались с 16 октября - новое направление "Москва- Тобольск- Москва" открыла АК "Победа". В ближайшее время у тоболяков появится возможность летать в Новосибирск с компанией S7 и в Санкт-Петербург на самолётах "Аэрофлота".

"Аэропорт "Ремезов" построен в рекордные для таких объектов сроки – за 2 года. Сейчас одна из ключевых задач – за счет развития регулярного авиасообщения с крупнейшими хабами привлечь в наш город российских и иностранных туристов, а для тоболяков создать все условия для комфортных авиаперелетов по стране", – отметила старший менеджер службы заказчика "Аэропорт" компании СИБУР Инга Никитченко.

Аэропорт Тобольска построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с Тюменской областью в рекордно короткие сроки – 2 года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час.