Депутаты гордумы положительно оценили работу управ по демонтажу гаражей и погребов в Тюмени

За 2020 год и в течение 2021 года с городских территорий было демонтировано более 840 самовольно установленных объектов. Об этом на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской городской думы сообщил руководитель Калининской управы Владимир Кильтау.

На 1 января 2020 года в городе насчитывалось 2438 самовольно установленных объектов: 918 металлических гаражей, контейнеров и 1520 погребов. За год управами администрации города демонтировано 363 объекта, в том числе 206 гаражей и контейнеров, 157 погребов. В суд было направлено 169 исков, 58 из них отозваны в связи с добровольным демонтажом. Вынесено 111 положительных решений суда, 22 исполнены владельцами. Остальные объекты признаны бесхозяйными, перешли в муниципальную собственность, утилизированы, средства от сдачи лома поступили в городской бюджет.

На 1 января 2021 года с учетом новых выявленных объектов (+62) в городе насчитывалось 2137 самовольно установленных объектов: 732 гаража и 1405 погребов. С начала года по октябрь демонтировано 479 объектов, в том числе 269 гаражей и контейнеров, 210 погребов. За семь месяцев этого года обнаружено еще 259. На 18 августа в городе насчитывать 736 гаражей, 1427 погребов. До конца 2021 года планируется демонтировать 221 гараж и 126 погребов.

В планах на 2022 год порядка 500 объектов. “Демонтаж самовольно установленных объектов в городе ведется на протяжении ряда лет. Благодаря этому облик города значительно преобразился. Сейчас гаражи и погреба демонтируются в основном при благоустройстве дворов и на периферии города: в Утешево, на ДОКе, мельзаводе и т.д. При проведении благоустройства дворовых территорий в прошлом году демонтировано 6 гаражей и 126 погребов, в 2021 - 19 гаражей и 97 погребов. Думаю, что через три-четыре года данные работы будут подходить к завершению”, - отметил Владимир Кильтау.

Альбина Селезнева поблагодарила администрацию за работу и отметила, что у управ большой опыт в решении подобных вопросов, механизм отлажен, но еще не все граждане понимают важность этой деятельности. “Я хочу чтобы жители Тюмени поняли, что от них в первую очередь зависит, будет ли благоустройство дворов, и не препятствовали демонтажу гаражей и погребов. Это делается для общей безопасности”, - подчеркнула депутат.

“Депутаты положительно оценили работу по расчистке городских территорий от погребов и металлических гаражей, единогласно проголосовали за принятие отчета и рекомендовали администрации города продолжить деятельность в данном направлении”, - подытожил обсуждение вопроса председатель постоянной комиссии Алексей Рагозин.