За обстановкой в тюменских городах следят 1400 камер Ростелекома

1392 камеры Ростелекома установлены на 355 объектах в Ишиме, Заводоуковске, Тобольске, Тюмени и Ялуторовске. Тюменская область лидирует по числу установленных провайдером камер видеонаблюдения на Урале, сообщили в пресс-службе компании.

Камеры размещены в соответствии с проектом "Безопасный город". Они фиксируют события в местах с массовым скоплением людей: это торговые центры, площади, скверы, переходы, путепроводы, дворовые территории и т.д. Тюменская система видеонаблюдения имеет модули распознавания лица и детекцию государственных регистрационных знаков, марок и моделей автомобилей, а камеры — функционал удаленного управления видеокартинкой (увеличение, приближение, обзор на 360 градусов).

Камеры могут отслеживать не только преступления и отвечать за безопасность, но и помогать управлению городским ЖКХ: отслеживать уборку снега, такой проект Ростелеком запустил этой зимой на Ямале, отслеживать движение транспорта, строительство крупных объектов и мостов, обеспечивать мониторинг лесных пожаров — такие проекты реализованы в Пермском крае, Курганской области и на Ямале, фиксировать незаконную вырубку леса.

Всего по состоянию на 30 сентября 2021 года в России общее количество камер городского видеонаблюдения, которые установила и обслуживает группа компаний Ростелеком, составило 371,1 тыс., за девять месяцев их стало больше на 66,2 тыс. или 24,6%.