Тюменские депутаты рассмотрели итоги работы муниципальных и акционерных предприятий города

Деятельность муниципальных предприятий города и доходы от размещения нестационарных торговых объектов на территории Тюмени за 2020 год обсудили депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

В 2020 году в Тюмени работали два муниципальных унитарных предприятия: “Тюменские тепловые сети” и “Горкомсервис”. По итогам финансово-хозяйственной деятельности в прошлом году первое предприятие получило чистую прибыль в 9,398 млн рублей и внесло в бюджет города четверть доходов, а именно 2,345 млн рублей. Второе предприятие сработало с убытком в 3, 917 млн рублей: в связи с распространением коронавируса сроки выполнения и сдачи работ по капремонту общего имущества МКД перенесены на 2021 год.

“По решению гордумы “Горкомсервис” включено в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Тюмени на 2022 год как предприятие, подлежащее реформированию путем преобразования в непубличное акционерное общество, в результате которого 100% держателем акций будет муниципалитет”, - сообщила и.о. директора департамента имущественных отношений Ольга Федоренко.

Кроме унитарных предприятий, в муниципальной собственности есть акции акционерных обществ. На начало 2020 года в собственности города было десять таких обществ, в четырех у муниципалитета 100-процентные пакеты акций. В течение года из общего числа выбыли два предприятия: гостиница “Колос” продана, АО “Спецавтохозяйство” ликвидировано. С прибылью в 2,8 млн рублей за прошлый год сработала “Тюменская транспортная система”, по шести обществам дивиденды не начислялись из-за отсутствия чистой прибыли. ПАТП-1 сработало с убытком в 91 млн рублей, в том числе из-за пандемии, когда расходы значительно возросли, а пассажироперевозки упали до 40%. В этом году ожидается, что ситуация на предприятии улучшится и по итогам 2021 года оно все-таки выйдет в прибыль.

Что касается доходов со сдачи в аренду земельных участков, то на 1 января 2021 года в городе действовало 336 договоров на размещение нестационарных торговых объектов, в том числе на муниципальной земле - 109. Поступление платы по ним составило 22 млн рублей, сумма задолженности - 107 тысяч рублей, 50 тысяч из них погашено, по остальному долгу возбуждено исполнительное производство. Кроме того, есть задолженность по пени на 648 тысяч рублей, на всю сумму возбуждено исполнительное производство. 227 нестационарных объектов установлено на участках госсобственности. По ним доход составил 8 млн рублей (105% от плана), задолженность - 458 тыс. рублей: 197 тыс. уже погашена, по остальным готовятся иски, по пеням задолженность составила 110 тыс. рублей, сообщил директор департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов.

Подводя итоги заседания, депутаты отметили, что коммерческая составляющая в деятельности унитарных и акционерных предприятий важна, но не менее значима и социальная функция, которую они выполняют даже в убыток для себя.

“Решения касались муниципальных предприятий, которые оказывают услуги населению, в том числе транспорта, питания и так далее. Из-за ковидных ограничений они понесли убытки. Мы надеемся, что администрация выполняет свои обязательства, в том числе проводит замену руководителей, модернизацию предприятий и пытается вывести их на прибыль. Также не надо забывать, что они оказывают социальные услуги населению и важны для города именно этой деятельностью”,- прокомментировал итоги заседания заместитель председателя постоянной комиссии Иван Романчук.