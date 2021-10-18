Депутаты Тюменской гордумы предложили Счётной палате ряд новых проверок

Депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету рассмотрели вопрос о включении ряда контрольных мероприятий в план работы Счетной палаты города Тюмени на 2022 год.

По словам начальника отдела правовой и экономической экспертизы Тюменской гордумы Ивана Дзумана, от депутатов поступило восемь предложений по работе Счетной палаты на следующий год, после анализа половина из них будет рассмотрена на очередном заседании думы для включения в план.

"В гордуму в целях включения в план работы Счётной палаты на 2022 поступило восемь предложений от депутатов Юрия Коновалова, Альбины Селезневой и Алексея Чиркова. Они были направлены в ведомство для дачи заключения о возможности их включения. Из восьми предложенных вопросов палатой согласовано четыре. При этом два вопроса от Чиркова по использованию жилых помещений, предоставляемых по договору социального найма, предложено объединить в один вопрос об использовании и сохранности жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма", - сообщил Иван Дзуман.

"Один из самых главных вопросов заседания - вопрос о включении в работу счетной палаты для проверки предприятий и видов деятельности, которые будут осуществляться в следующем году. Большинством депутатов было принято решение эти вопросы включить, что демонстрирует слаженную работу тюменской гордумы со счетной палатой", - отметил заместитель председателя постоянной комиссии Иван Романчук.

Татьяна Тихонова