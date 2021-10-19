В Тюмени проходит набор в онлайн-школу соцпредпринимательства

Открыт последний в этом году набор в Школу социального предпринимательства (далее – Школа). Начало занятий — 27 октября. Обучение направлено на развитие бизнес-проектов, которые решают социальные проблемы. обучаться мог каждый житель Тюменской области

Курс состоит из пяти обучающих сессий и итоговой защиты проекта. На протяжении двух месяцев слушатели Школы социального предпринимательства будут учиться разрабатывать маркетинговую стратегию, просчитывать финансовую модель и составлять бизнес-план, а также знакомиться с юридическими аспектами реализации социально-предпринимательского проекта.

Выпускники получают дальнейшее сопровождение Центра инноваций социальной сферы, стажировки на предприятия схожего вида деятельности, консультационную, информационную и образовательную поддержку.

"Много заявок на обучение поступает из муниципалитетов. Мы решили последний поток сделать в онлайн формате, чтобы можно было присоединится из любого уголка нашей области, — комментирует Александра Князева, руководитель Центра инноваций социальной сферы (https://vk.com/cissto) Инвестиционного агентства Тюменской области.

На обучение приглашаются социальные предприниматели, физические лица, планирующие предпринимательскую деятельность в социальной сфере и представители социально ориентированных некоммерческих организаций.

Организатором Школы является Центр инноваций социальной сферы (https://vk.com/cissto) Инвестиционного агентства Тюменской области при поддержке Департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области. Обучение разработано по программе Фонда региональных и социальных программ "Наше будущее".

Чтобы пройти обучение, нужно подать заявку, вопросы принимаются по телефону +7 3452 499944, доб. 242. Участие в проекте бесплатное.