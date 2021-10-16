Тобольский аэропорт принял первый регулярный рейс

Фото - Департамент стратегических коммуникаций АО УК "Аэропорты Регионов"

Аэропорт "Ремезов" в Тобольске 16 октября обслужил первые регулярные рейсы. На самолете Boeing 737NG авиакомпании "Победа" из московского Внуково в Тобольск прилетели 128 пассажиров. Обратным рейсом в столицу отправились 124 человека. Воздушное судно приземлилось в Ремезове в 05:07, на вылет отправилось в 06:00.

Генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков выразил надежду, что новое направление будет популярно у туристов и тоболяков, отметив уникальность маршрута: "Кроме "Победы" в Тобольск пока никто не летает, аэропорт абсолютно новый".

Рейсы в Тобольск будут выполняться по понедельникам и субботам. С ноября добавится дополнительная частота – по четвергам. С января 2022 года полёты в Тобольск будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Одновременно с началом обслуживания пассажиров в аэропорту заработали автомобильная парковка, кафе "Тобольский калач" и сувенирный магазин "Подари Тобольск". "После прибытия первого пассажирского самолета, аэропорт начинает жить полноценной жизнью", - сказал исполнительный директор аэропорта "Ремезов" Владимир Варавва.

"Прием первого регулярного рейса в Тобольске – важное событие в новейшей истории города. Появление воздушных ворот в город окажет непосредственное влияние на его развитие, на узнаваемость Тобольска в России и мире, на возможности для его жителей, и в плане транспортной доступности, и развития экономики. Сотрудники СИБУРа, строители, специалисты УК "Аэропорты Регионов" постарались создать в аэропорту уютную атмосферу, передающую сибирское гостеприимство", - отметила старший менеджер службы заказчика "Аэропорт" компании СИБУР Инга Никитченко.

В ближайшие недели из аэропорта Тобольска появятся рейсы в Екатеринбург (Red Wings), Новосибирск (S7) и Санкт-Петербург ("Аэрофлот"), сообщили в департаменте стратегических коммуникаций АО УК "Аэропорты Регионов".