В Тюмени появится эко-квартал с сибирским характером и “умными” квартирами

Открылось предварительное бронирование в “Квартале газовиков”. Это третий дом в жилом комплексе “Сердце Сибири”. Здесь все связывает с духом природы и Сибири, все продумано до мелочей от smart-технологий до дома для машины.

Локация. ЖК класса комфорт+ "Сердце Сибири" расположен в бизнес-центре Тюмени, по улице 50 лет Октября. Проект сочетает в себе активную жизнь мегаполиса и уединение. В пешей доступности от комплекса находятся детские сады, школы, больницы, крупные университеты и колледжи. Всего в рамках проекта запланировано возведение 8 домов, объединенных общей инфраструктурой.

Архитектура. В основе авторской архитектурной концепции "Квартала Газовиков" - урбан блоки переменной этажности от 13 до 25 этажей с внутренним двориком. Использованы разные фасадные решения от разнообразных форм клинкерного кирпича до цветов штукатурки. Принцип переменной этажности позволяет воздуху правильно циркулировать в кварталах. Высокие секции защищают дворы от ветров и дают возможность жителям верхних этажей наслаждаться видом на город, низкие — позволяют наполнить двор и квартиры солнечным светом. Пластику фасада формируют архитектурные детали: французские балкончики, рустовые пояса, террасы с ограждением.

Благоустройство. Вся территория комплекса и двора организована так, чтобы отдыхать было комфортно каждому. Тематические дворы с растительностью разных природных зон: лесостепи, тайги, арктики. Площадки для воркаута, event-зоны, а также "зеленая артерия" комплекса - 640-метровый бульвар "Тропа Сибири". Клубную атмосферу создают места общего пользования, обустроенные зонами релаксации, санузлами, лапомойками для домашних животных, местами для хранения детских колясок, самокатов и велосипедов.

Особенности квартир. Среди планировок есть варианты как классического, так и евроформата с кухнями-гостиными. Сдаваться они будут в улучшенной черновой отделке и с ремонтом. Отличительная особенность "Квартала Газовиков" - нестандартные планировки. В продажу выведены так называемые хайфлэты с высотой потолков до 3,3 метров, на первых этажах - квартиры с палисадниками, на верхних этажах - квартиры с террасами, панорамными окнами и угловым остеклением. Кроме того, предусмотрены пространства для хранения: кладовые, ниши под шкафы-купе и гардеробные.

Узнайте все выгоды при предварительном бронировании: Новый квартал в центре Тюмени — ЖК "Сердце Сибири".

Современные технологии. Eco-концепция, система "умный дом" внедряется застройщиком в повседневную жизнь людей. Мобильное приложение помогает контролировать и регулировать все процессы в вашей квартире - автоматически передавать показания счетчиков, отключать отопление или воду. Такие инженерные решения, как бесконтактный вход в лобби, скоростные бесшумные лифты, безбарьерная среда, подземный паркинг с лифтом, оснащенный местами для мотоциклов и розетками для электрокаров, также квартира поможет заказать такси или поставит будильник.

При проектировании всех объектов "Страна Девелопмент" использует инновационные технологии. “Квартал газовиков” имеет высокий класс энергетической эффективности, учет потребления ресурсов, энергоэффективные оконные конструкции, лифты с пониженным потреблением электроэнергии и интеллектуальным управлением, на территории и в домах установлены датчики движения. Проект “Сердце Сибири” стал в 2021 году победителем премии Green Property Awards.