Тюменские креативщики затеяли фестиваль, чтобы рассказать о своей индустрии

18 октября в Тюменской области стартует фестиваль креативных индустрий длиною в месяц. Он направлен на популяризацию креативных индустрий, как одной из сфер занятости среди студенческой молодежи, а также сфокусирован на повышении профессиональных компетенций представителей креативных индустрий региона, сообщили организаторы.

С 18 октября целый месяц студенты ТюмГУ и других университетов, жители и гости Тюмени будут встречаться на лекциях, воркшопах, мастер-классах и показах, общаться с экспертами и теми, кто живет в искусстве или искусством.

На проект будут приглашены известные федеральные и региональные эксперты такие как Дмитрий Захаров, Юрий Рыбьяков, Артём Андросов, Игорь Намаканов, Дмитрий Петрулёв, Андрей Зубов и другие.

Регистрация на открытие и другие мероприятия открыта на сайте фестиваля. Количество мест ограничено, все мероприятия будут проходить с соблюдением масочного режима.

Фестиваль является проектом-победителем Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц от Федерального агентства по делам молодёжи "Росмолодежь" и реализуется при поддержке регионального правительства, администрации Тюмени, ТюмГУ при информационной поддержке интернет-ресурса "Мой Портал".