Александр Моор рассказал, что его больше всего впечатлило на выставке "Инфотеха"

В Тюмени 13-14 октября проходит цифровой форум "Инфотех", в рамках которого около тридцати компаний участвуют в выставке, представляя посетителям свои новые разработки и предложения для решения различных задач.

Например, "Лаборатория Касперского" представила Kaspersky Safe Kids, которое позволяет родителям отследить местоположение ребенка в режиме реального времени, уведомляет о том, что ребенок вышел за безопасный периметр, есть блокировка взрослого контента в соцсетях и на веб-сайтах.

Компания "Ростелеком" на выставке презентовала комплекс решений для обеспечения безопасности труда: умные каски и браслеты. Спектр внедрения цифровых технологий и решений – безграничен.

Помимо коммерческих компаний в "Инфотехе" приняли участие государственные структуры, которые также внедрили цифровые технологии в работу. Своим опытом поделились департамент имущественных отношений Тюменской области, Росреестр, налоговая служба, служба судебных приставов, кадастровая палата.

По итогам осмотра выставки губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что его в первую очередь заинтересовали IT-продукты, касающиеся безопасности:

Все компании стараются стать более современными и совершенными. Меня прежде всего заинтересовало направление сферы безопасности, мы постепенно внедряем новые решения в рамках системы "Безопасный город". Есть то, что мне кажется перспективным, это, например "База дронов" (компании Sitronics), которая покрывает достаточно большую территорию, – в режиме онлайн можно наблюдать, контролировать. Например, оценивать лесопожарную обстановку. Она позволяет делать своевременный анализ, выбор наиболее эффективной тактики тушения и локализации пожаров.

Впечатлили главу региона и тюменские школьники – нейроинженеры компании ОКАС. В рамках сотрудничества с правительством Тюменской области дети, участники проекта Школы юных инженеров ОКАС, разработали и представили на форуме виртуального помощника "Инфотех-2021".

"Меня порадовали тюменские школьники – гениальные ребята, которые успевают хорошо учиться и заниматься по-настоящему взрослыми проектами. У тех продуктов, которые они делают сегодня, – гигантское будущее", – подчеркнул Александр Моор.