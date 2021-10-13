Количество инцидентов на теплосетях Тюмени сократилось на треть

Система теплоснабжения города работает стабильно. Количество инцидентов на теплосетях по сравнению с предыдущим годом сократилось на 32 %. Результата удалось достичь благодаря плановой модернизации, своевременному ремонту и надлежащей эксплуатации теплового хозяйства города, отметил председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов.

Готовность системы ЖКХ к отопительному периоду 2021-2022 годов депутаты Тюменской гордумы обсудили на очередном заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству. Замглавы города Семен Тегенцев напомнил, что отопительный сезон в городе стартовал 13 сентября, его начало было относительно спокойным и сейчас все работает в штатном режиме.

К новому отопительному сезону было подготовлено две ТЭЦ, 77 локальных котельных, 864 км сетей, при опрессовках было выявлено и устранено 225 технологических повреждений.

В Тюмени 3715 домов подключено к центральной системе теплоснабжения, 155 используют крышные газовые котельные либо индивидуальные системы отопления, в 286 домах - печное отопление. Все домовладения на сегодня подключены к отоплению. В целом город готов к отопительному сезону на 98 %, оставшиеся 2% - это частные внутренние проблемы, обусловленные нерасторопностью управляющих компаний, ТСЖ и их недоработками, сообщил Семен Тегенцев.

Депутат Александр Гунбин отметил, что по его наблюдениям после начала отопительного сезона даже через неделю-две было достаточно много сообщений от жильцов домов о том, что в их дома тепло не пришло. “Я слышал много таких обращений, в том числе сообщалось, что людям в диспетчерской УСТЭК говорят: “Все нормально - обращайтесь в управляющую компанию”, а в компаниях заявляют, что отсутствует возможность подключения по причинам УСТЭКа. Надо как-то людей информировать: указывать причины и когда проблемы будут устранены”, - обратился к представителям администрации и УСТЭК депутат.

Тегенцев пояснил, что ситуации возникают разные, все они на мониторинге, в каждом случае специалисты разбираются индивидуально. Так, например, чтобы запустить отопление в доме № 69 на улице Бабарынка, пришлось вскрывать квартиру, хозяйка которой умерла, чтобы отремонтировать стояк. В доме на улице Орджоникидзе нештатная ситуация возникла из-за того, что управляющая компания демонтировала систему теплоснабжения внутри дома, а УСТЭК, не зная этого, подала тепло - в результате подвал затопило, а батареи в квартирах так и остались холодными.

“Город готов к отопительному сезону. Все дома подключены к централизованному теплоснабжению. Единичные случаи перебоев с подачей теплоэнергии возникают, но причины, как правило, локальны и не связаны с работой ресурсоснабжающей организации. В случае профилактических или ремонтных работ объекты переподключают к резервным источникам тепла”, - подытожил обсуждение темы председатель комиссии Дмитрий Антипов.

Депутат также отметил, что в последние годы произошло существенное снижение инцидентов на теплосетях, улучшения обусловлены модернизацией системы теплоснабжения города, планомерной работой по ремонту и надлежащему содержанию инфраструктуры.