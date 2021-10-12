Тюменскому бизнесу доступна IP-телефония

IP-телефония – один из самых оптимальных каналов для коммуникации в сфере бизнеса. Она позволяет вести телефонные переговоры или передавать факс в реальном времени с помощью сети Интернет или любой другой IP-сети.

Для предпринимателей Тюмени и Тюменского района услуга IP-телефонии доступна благодаря ООО "Русская компания". Благодаря данной технологии международные и междугородные телефонные разговоры обходятся в разы дешевле, можно организовывать конференц-связь и пересылать фрагменты разговоров по электронной почте, что особо удобно для ведения бизнеса. Также IP-телефония позволяет создавать центры обработки телефонных звонков (call-центры) и АТС.

IP-телефония идеально подойдет корпоративным абонентам, часто пользующимся услугами междугородней и международной связи, и организациям, у которых существует необходимость соединить свои филиалы в единую корпоративную телефонную сеть. К тому же, услуга проста в использовании и предполагает доступные тарифы.

Узнать подробнее об IP-телефонии от "Русской компании" можно по телефону: 39-00-39.