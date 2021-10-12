Моор: население области будет обеспечено местными овощами, молоком и мясом

Губернатор Тюменской области Александр Моор в соцсетях сообщил, что аграрии завершают уборочную кампанию, и заявил, что жителям региона не стоит волноваться о нехватке продуктов питания местного производства.

Пол словам главы региона, на сегодня аграрии обмолотили 94 % зерновых и зернобобовых культур, 90 % технических культур, собрано 99 % картофеля.

"В этом году испытанию погодой подверглись и сами работники, и сельскохозяйственные культуры, и животные. Конечно, ожидать рекордов в таких тяжелых климатических условиях сложно, но важно было сохранить продовольственную безопасность региона. И наши аграрии не подвели! С большой долей уверенности можно сказать, что не просто в полном объеме, а даже с запасом население области будет обеспечено местными овощами, молоком и мясом", - сообщил губернатор.