В Тюмени началась IT-неделя

Тюменская ИТ-неделя стартовала 11 октября с программы "ИНФОТЕХ Junior".

Сегодня в течение дня на площадке тюменского Технопарка будет работать ИТ-выставка образовательных организаций и множество площадок с мастер-классами, лекциями и соревнованиями для детей и молодежи.

До полудня пройдет финал чемпионата по робототехнике. Во второй половине дня начнутся мастер-классы для детей и подростков. Подробная программа опубликована на сайте Инфотеха, в мастер-классах можно участвовать онлайн.

Деловая программа ежегодного цифрового форума и выставки информационных технологий "ИНФОТЕХ" как одной из крупнейших площадок, где встречаются ИТ-профессионалы государственного и коммерческого сектора для обмена опытом в сфере цифровизации проектов федерального и регионального уровней, запланирована на 13-14 октября.