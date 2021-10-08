Волонтеры тестируют работу аэропорта "Ремезов" в Тобольске

Аэропорт "Ремезов" проводит тестовые испытания пропускной способности аэровокзального комплекса, в роли пассажиров выступают местные студенты.

Волонтеры проходят традиционным путем пассажиров, вылетающих из Тобольска внутренними рейсами. В ходе испытаний проверяются все технологические системы аэропорта и готовность персонала к обслуживанию реальных пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Прошло уже три этапа испытаний. Проверили работу службы авиационной безопасности на входном досмотре с использованием интроскопов, стационарных и ручных металлоискателей. Протестировали систему обработки багажа, пронос в аэропорт запрещенных к перевозке вещей. В ходе предполетного досмотра сотрудники аэропорта проверяют документы "пассажиров", досмотр на наличие запрещенных к перевозке вещей.

Кроме стандартных процедур, сотрудники "Ремезова" отрабатывают дополнительные сценарии: отказ оборудования, снятие зарегистрированного пассажира и багажа с рейса, оформление оружия, обслуживание маломобильных пассажиров.

Также проверяется также реакция людей, впервые оказавшихся в терминале. Один из ключевых критериев – понятность и доступность навигации во всех зонах терминала.

Исполнительный директор аэропорта "Ремезов" Владимир Варавва:

Комплексное тестирование работы аэропорта с привлечением волонтеров – финальный этап его подготовки к полноценной операционной деятельности. Сценарии испытаний предполагают максимальное количество ситуаций обслуживания пассажиров и позволяют проверить работоспособность служб, систем и оборудования.

Комплексные тестовые испытания пройдут в аэропорту еще дважды: 7 и 12 октября.

Проект аэропорта был реализован в рекордно короткие сроки - два года - от этапа проектирования до получения разрешительной документации. Строительство аэропорта велось при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве c администрацией Тюменской области. 24 сентября Аэропорт Ремезов принял свой первый коммерческий рейс, с 15 октября начнет принимать регулярные самолеты из Москвы, а затем из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Новосибирска.